Ana Sayfa Güncel Haberler Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı / Ek fotoğraflar
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Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü
İlyas Kaan TAYTAK/SULTANDAĞI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde kanser tedavisi gören Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla öldü. Sultandağı ilçesine...
Enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu itfaiye kurtardı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusu, İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Olay İnegöl...
Bir savaşın izleri
Bugün, önerimizde olan film, aslında çoğumuzun aşina olduğu bir şarkıya moderatörlük yapmış. Film o kadar etkilemiş ki “Metallica” gibi bir grup belki de tarihlerinin en unutulmaz şarkısını Jhonny’in hikayesi için yazmış.