Polise ateş açan 3 zanlı, termal kameralı dronla takip edilerek yakalandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),(DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde polisin 1,5 yıldır peşinde olduğu 3 gaspçı, ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaçtıkları motosikletten ekip aracına pompalı tüfekle ateş etti. Olayda yaralanma olmazken, polisin film sahnelerini aratmayan termal kamera destekli dronla yaptığı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1,5 yıldır gasp ve yağma suçlarından aranan 2 kişinin bulunduğu motosikleti önceki gün durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle polis aracına pompalı tüfekle 9 el ateş açtıktan sonra kaçtı. Polisler, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şüphelilerin gidebileceği güzergahlarda önlem alan polis ekipleri bir bahçenin etrafını sardı. Operasyonda termal kamera destekli dronla takibi yapılan şüphelilerden A.Y., pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Diğer şüpheli E.A. ise saklandığı G.T.’nin evinde yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden A.Y. ile E.A.’nın 5 ayrı silahlı gasp olayından arandıkları, G.T.’nin ise suça yardım ve yataklık ettiği belirlendi. Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI