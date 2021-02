Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Ergün AYAZ/İZMİT (KOCAELİ), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde oğlu için doğum günü partisi düzenlediği sırada yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K., polise 700 bin lira rüşvet teklif etti. Polis O.K.’ye tepki gösterirken, o anların ses kaydı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Darıca ilçesinde bir villada oğlunun doğum gününü kutlayan ve kendisini S.A.K. olarak tanıtan ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar ağlamak’ suçlarından hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.’yi yakaladı.

O.K., operasyonu yapan polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 300 bin lira nakit ve 400 bin lira değerindeki teknesini vermeyi teklif etti. O.K., polislere “Abi terörist değilim, hırsızlık etmemişim, uyuşturucu yok ve bir tek banka, kurban olayım. Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin liranın helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş olsun. 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim. Kaçtı deyin. Bu gece hemen terk ederim. Gitmeden ne olur konuşalım” dedi. Ancak polisler O.K.’ye tepki gösterdi.

Emniyete götürülen O.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyona katılan 3 polise, örnek davranışları nedeniyle geçen günlerde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

