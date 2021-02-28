Polis ve bekçiler sokak hayvanlarıyla yemeklerini paylaşıyor

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için oluşturulan uygulama noktalarında, gece gündüz nöbet tutan polis ve bekçiler, kar yağışı ve dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarıyla yemeklerini paylaşıyor.

Şırnak’ın en soğuk ve en çok kar yağışı alan ilçelerinden olan Beytüşşebap’ta, tesis edilen huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla oluşturulan uygulama noktalarında, polis ve bekçiler gece gündüz nöbet tutuyor. Yaklaşık 3 aydır aralıklarla süren kar yağışı ve geceleri eksi derecelerdeki hava sıcaklığına rağmen nöbeti sürdüren güvenlik güçleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Polis ve bekçiler, 7 gün 24 saat nöbet tutukları uygulama noktalarını kendilerine mesken edinen sokak hayvanlarıyla kumanyalarını paylaşıyor. Zaman zaman kendi imkanlarıyla aldıkları sucuk ve sosisleri elleriyle hayvanlara vererek onları besliyor.

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