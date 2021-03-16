Polis, ‘Uyuşturucu illeti Trabzon’da gezmeyecek’ notuyla baskının görüntülerini paylaştı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuları, ‘Andımız’ yazısıyla sergileyen polis, baskına ait görüntüleri de ‘Andımız var. Uyuşturucu illeti Trabzon’umuzun sokaklarında gezmeyecek’ notuyla paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramada; 708.23 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar, biri ruhsatsız, 2 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ekipler, şüpheli B.K., H.Ö., Ç.M.ve T.B.Y.’yi gözaltına aldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, ‘andımız’ sözüyle sergilerken, baskın anlarına ait görüntüleri de sosyal medya hesabından ‘Andımız var. Uyuşturucu illeti Trabzon’umuzun sokaklarında gezmeyecek’ notuyla paylaştı.

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