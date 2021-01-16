Polis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılar

İsmail Hakkı SEYMEN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)- BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinin önüne torpil atan ve polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü Yüksel E.(48) ve 2 arkadaşı, 10 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Kaçış güzergahı belirlemek için polis telsizi dinlediği tespit edilen Yüksel E. “Polis telsizi değil, el feneri ve radyo olarak kullanıyoruz. Asayiş kanalı nasıl açıldı bilmiyorum” dedi. 11 bin 441 TL ceza kesilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinin önünden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, sürücü Yüksel E. idaresindeki 34 UL 5747 plakalı araçtan torpil atıldığını ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığını tespit etti. Denetim yapan ekipler, Yüksel E.’nin aracını Dumlupınar Caddesi’nde kurulan kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak aracıyla kaçmayı sürdürdü.

Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda araç, 23 Nisan Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde sıkıştırıldı. Sürücü Yüksek E. ile beraberinde bulunan G.B.(36), B.Ö.(38) gece bekçileri tarafından yakalandı. Araçta çok sayıda içki şişesi bulunurken, sürücünün kaçış güzergahı belirlemek için polis telsizi dinlediği ortaya çıktı.

Sürücü Yüksel E.’nin alkollü olduğu tespit edilirken, aracın da muayenesi geçtiği için daha önce trafikten men edildiği tespit edildi. Yüksel E. “Polisten kaçmadık, kaçacak bir şeyimiz de yok. İşimizden çıktık evimize gidiyoruz. Torpili ben atmadım şoförüm atmış, biz içeride yazıhanede otururken atmış. Benim aracımdan atılan bir torpil yok. Bize de geldi sesi, hatta ‘Neden atıyorsun?’ diye sorduk. Çağırabiliriz buraya” şeklinde konuştu.

Yüksel E., polis telsizini radyo ve el feneri olarak kullandığını iddia ederek, “Polis telsizi değil o, dikkatli bakın, bas konuşum yok. Kontrol edebilirsiniz, el feneri ve radyo olarak kullanıyoruz biz onu. Polislerle bir alakam yok ben asayiş kanalı dinlemiyorum, nasıl açıldı bilmiyorum” dedi.

11 BİN 441 TL CEZA KESİLDİ

Sürücü ile beraberindekiler toplam 9 bin 450 TL cezai uygulandı. Yüksel E.’ye ayrıca alkollü ve muayenesiz araç kullanmaktan 1991 TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis merkezine götürülürken, araç emniyet otoparkına çekildi.

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