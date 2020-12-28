Polis otosunun kadına çarptığı kaza kamerada

Derya EVREN- Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA’da seyir halindeki polis otosu, minibüsün arkasından aniden yola çıkan kadına çarptı. Kadının hafif yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Filiz (66), Ahmet Demir’in kullandığı 34 CSY 458 plakalı minibüsün dönüş yaptığı sırada arkasından yola çıktı. Bu sırada caddede seyir halinde olan polis otosunun kimliği bilinmeyen sürücüsü, minibüsün arkasından yola çıkan Havva Filiz’e çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün ani freni ve manevrası sonrası polis otosu Filiz’e çarptıktan sonra yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada, kadın hafif yaralandı. Havva Filiz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Filiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün manevra yaptığı, Havva Filiz’in aniden yola çıktığı, polis otosunun yolun ortasındaki kadına çarpmamak için sola yöneldiği ve kadına çarptığı anlar yer aldı.

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