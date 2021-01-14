Polis memurunun ormanda öldürülmesi soruşturması… Şüpheli tutuklandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL’da ormanda polis memuru Osman Yalınkaya’yı silahla öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan öğretmen Mahmud S., “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Sorgusunda Osman Yalınkaya ile birlikte iki anaokulu işlettiklerini ileri süren Mahmud S., olay günü tartıştıklarını, sinirlenen Osman Yalınkaya’nın çıkardığı silahı ile kendi kendisini vurduğunu iddia etti.

Kartal’da önceki gün ormanlık alanda polis memuru Osman Yalınkaya’yı silahla öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan öğretmen Mahmud S., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

İŞ YERİ SORUNLARI NEDENİYLE TARTIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Savcılık sorgusunda Osman Yalınkaya’nın çocukluk arkadaşı olduğunu, onunla kardeş gibi olduklarını söyleyen Mahmud S’nin., Osman Yalınkaya ile ortak olarak iki adet anaokulu açtıklarını söylediği öğrenildi. “İkimiz de memur olduğumuz için okulları eşlerimiz üzerine” açtık” diyen Mahmud S. ilk anaokulunu 2016’da, ikincisini ise 2019’da açtıklarını, anaokulundaki sorunlar nedeni ile zaman zaman Osman Yalınkaya ile tartıştıklarını söyledi.

POLİSİN KENDİ KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Yaşanan sorunlar nedeni ile Osman Yalınkaya ile iki gün önce Yakacık’ta bulunan okulun önünde buluşarak olayın meydana geldiği ormanlık alana gittiklerini söyleyen Mahmud S’nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Oraya gittiğimizde araçtan önce Osman indi. Beni yanına davet etti. Osman ormanlık alana doğru yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Aramızda 3-5 metre mesafe vardı. Bu mesafede durduk. Okulun sorunları nedeni ile tartıştık. Beni patronluk taslamakla suçladı. ‘Sıkıyorsa bana vur’ dedi. Osman çok gergin ve sinirliydi. Onu daha önce böyle görmedim. Bu halinden tedirgin oldum. Osman elini beline attı, belinden silahını çıkardı. ‘Vurma öyle olmaz böyle olur’ dedi. Silahın kurma kolunu çekti ve mermiyi ağzına verdi. Silahın namlusunu yerden yukarı doğru kaldırdığı anda silah patladı. Ben silahın kurma sesini duyduğum anda ellerimi kulaklarıma götürerek yere yarım çömeldim. Kafasından kan fışkırdığını gördüm. Osman yere düştü. Silah ateşlenmeden önce ya da sonra Osman ile fiziki temasta bulunmadım.”

İndiklerinden sonra telefonun kilitli olan araçta kalması nedeniyle 112’yi arayamadığını söyleyen Mahmud S., sonra polislerin geldiğini ve onlara olayı anlattığını söyledi. Mahmud S., “Ben kasten ya da kaza ile Osman’ın ölümüne neden olmadım. Silah boğuşma esnasında ateşlense ya da ben Osman’ı kasten öldürmüş olsam, kıyafetlerimde kan izi olurdu. Üzerimde herhangi bir kan izi yoktur. Osman ile hiçbir fiziki temasım olmadı” dedi.

Mahmud S.’nin elbiselerine incelenmek üzere el konuldu.

TUTUKLANDI

Mahmud S., sorgusunun ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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