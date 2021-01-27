Polis, koronavirüs aşısı yalanıyla dolandırıcılığına karşı uyardı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polis, son zamanlarda artan koronavirüs aşısı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı evleri tek tek dolaşıp, vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, salgın döneminde koronavirüs aşısı yapma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çalan polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Vatandaşlar, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.

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