Polis kent merkezini bariyerle kapattı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis kentin en işlek caddesini bariyerlerle kapattı.

İçişleri Bakanlığı’nın, Kovid-19 salgınına karşı tedbir amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 20.00 itibariyle kısıtlama başladı. Pandeminin ilk günlerinde büyükşehirlerle birlikte uygulanan kısıtlamalarda vaka sayılarıyla gündeme gelen Zonguldak’ta, iş yerleri kısıtlama başlamasına dakikalar kala kepenk kapattı. Yarın saat 10.00’a kadar sürecek kısıtlamayla birlikte sokaklar boşaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin en işlek caddesi Gazipaşa’yı bariyerlerle trafiğe kapatarak araç geçişine izin vermedi. Geçmek için gelen araçların sürücüleri ise evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

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