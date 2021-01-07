Polis bu kez operasyona değil, ‘doğum günü’ kutlamaya gitti

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de polis ekipleri, 3 yaşındaki Elisa Bağca Selçuk’a uğur böceği şeklinde pasta alıp, doğum günü sürprizi yaptı. Elisa, büyük mutluluk yaşadı.

Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ve asayiş ekiplerinde görevli polisler, 3 yaşındaki Elisa Selçuk için sürpriz doğum günü düzenledi. 6 polis memuru, uğur böceği şeklindeki pasta alıp, Elisa’nın evinin bulunduğu sokağa geldi. Ardından da mumları yanan pastayla birlikte Selçuk ailesinin kapısını çaldı. Karşısında polisleri ve ellerindeki pastayı gören Elisa büyük mutluluk yaşadı. Yunus ekibi motosikleti ile asayiş ekibinin aracına bindirilen Elisa’nın annesi Hande Selçuk, “Böyle bir günde, bizleri yalnız bırakmayan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Kızım çok heyecanlıydı. Kaç gündür doğum gününü bekliyordu. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Polisler, kutlamanın ardından vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine döndü.

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