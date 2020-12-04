Polis belediye işçisi kılığına girdi, uyuşturucu satıcılarını yakaladı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) Bayrampaşa’da bulunan sebze meyve halinde uyuşturucu satıcılarını güvenlik kameralarından tespit eden polis ekipleri belediye işçisi kılığına girerek satıcıları yakaladı. Uyuşturucu madde satanlar ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa’da bulunan sebze ve meyve halinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. Polis hal ile çevresinde teknik ve fiziki takibe başladı. Halde bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını tek tek belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde de satış yaptığı belirlenen Yaşar K., (21) İskender S., (36) ve B.T., (17) isimli şüphelileri yakalamak için polis harekete geçti. Şüphelilerin kendilerini görüp kaçmasını önlemek isteyen polis ekipleri belediye işçisi yelekleri giyerek kılık değiştirdi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, üstlerinde ve kaldıkları ambarlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca,1 adet hassas , 5 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3bin 400 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” suçundan tutuklandı. Hal içinde uyuşturucu madde satan satıcılar ve kılık değiştirip şüphelileri yakalayan polisler ekipleri güvenlik kameralarına yansıdı.