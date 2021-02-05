Polatlı’da 359 m² dükkan icradan satılacak

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Polatlı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Polatlı’da bulunan 359 m² dükkan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dükkanın, Cumhuriyet Mah. Battalgazi Caddesi, No: 91-93/1(14) Polatlı / Ankara adresinde olduğu belirtilirken dükkanın satışı için 1.Satış Günü 21 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 26 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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