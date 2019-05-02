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2 Mayıs 2019
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Ankara Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri ile Polatlı esnaf temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.
Ankara Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri ile Polatlı esnaf temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.
Yerel Haberler

Polatlı Ticaret Odası’ndan başkan Yavaş’a hayırlı olsun ziyareti

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Ankara Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri ile Polatlı esnaf temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Ticaret Odaları ile Belediye işbirliğinin arttırılması için çalışacaklarını belirten Yavaş “Polatlı’nın daha fazla gelişmesi için hep birlikte üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Yavaş, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Polatlı Esnaf Temsilcilerini kabul etti.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU Öncelikli gündemlerinin başında Ankara’daki Ticaret Odaları ile Belediye işbirliğinin geliştirilmesinin yer aldığına dikkat çeken Başkan Yavaş, “Değerli sanayici ve tüccar temsilcilerimizle birlikte ilçemizin ekonomik sorunlarını gündemimize alacağız” dedi.

Son 10 yılda Başkent’te ciddi bir betonlaşma yaşandığını da vurgulayan Başkan Yavaş, “Ankara’mızda çılgınca bir betonlaşma söz konusu. Biz ilk etapta ilçelerimizde tarımı canlandırmayı önceliyoruz. Polatlı tarihini de turizme kazandırdığımız takdirde turist ziyaretleri artacaktır. Belediyemiz ile Ticaret Odasının ortak çalışmasıyla tarımsal kalkınma projeleri ve ziraat çalışmaları için her türlü desteği vermeye hazırız”değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİME, TARIMA VE TURİZME DESTEK PROJELERİ GÜNDEMDE

Tarımda yerli üretime önem verdiklerini ve ilçede tarımla ilgili kapsamlı bir Üniversitenin açılmasının ilçenin tarımının gelişimine katkı sağlayacağını, bunun için de Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ise şöyle konuştu:

“Polatlı’da birçok bölümden oluşan üniversitelerimiz var ancak tarımın ve ziraatın ağırlıklı olduğu bir üniversite kurulmasını istiyoruz. İlçenin özellikle tarımsal alanda büyümesi için üniversitenin yaygınlaşması gerekiyor. Polatlı’nın tarım sektöründe, tarihi yapısının canlandırılmasında ve eğitim alanında gelişmesine ihtiyacı var. Bu konuda Belediyemizin desteğini esirgemeyeceğinden de eminiz.”

Polatlı turizminin canlanması için kapsamlı bir çalışma yapmayı düşündüğünü söyleyen Başkan Yavaş da, “Üretim konusunda Polatlı’nın güçlü olduğunu biliyoruz. Üreten, üretime katkıda bulunan herkes bizim için değerli. Polatlı için yapılabilecek ne varsa sonuna kadar arkanızdayız. Ankara’nın akıllı şehir haline gelmesi için hep birlikte üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

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