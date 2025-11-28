POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARIN SATIŞ İLANI

İLİ : ANKARA İLÇESİ : POLATLI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN

SIRA NO : MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ

M2 Hazine VASFI İMAR TAHMİNİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALENİN İHALENİN

NO NO Hissesi DURUMU BEDEL BEDELİ TARİHİ SAATİ

1 Beşköprü 185 677 847,57 Tam Ev Yeri İmarsız 324.000,00 TL 97.200,00 TL 10.12.2025 10:00

2 Eskiköseler 135 27 987,78 Tam Arsa İmarsız 545.000,00 TL 163.500,00 TL 10.12.2025 10:10

3 Eskiköseler 136 183 757,00 Tam 1 Katlı Kerpiç Samanlık Depo ve Arsası İmarsız 418.000,00 TL 125.400,00 TL 10.12.2025 10:20

4 Gümüşyaka 104 24 576,24 Tam Ham Toprak İmarsız 203.000,00 TL 60.900,00 TL 10.12.2025 10:30

5 Hacımuslu 116 6 1.430,91 Tam Arsa İmarsız 459.000,00 TL 137.700,00 TL 10.12.2025 10:40

6 Hacımuslu 132 10 483,18 Tam Arsa İmarsız 156.000,00 TL 46.800,00 TL 10.12.2025 10:50

7 Hacımuslu 132 11 837,81 Tam Arsa İmarsız 270.000,00 TL 81.000,00 TL 10.12.2025 11:00

8 Hacımuslu 136 10 202,67 Tam Arsa İmarsız 66.000,00 TL 19.800,00 TL 10.12.2025 11:10

9 Hacımuslu 144 23 27.323,29 16.511,86 Tarla İmarsız 1.488.000,00 TL 446.400,00 TL 10.12.2025 11:20

10 Hacıosmanoğlu 212 2 1.575,91 Tam Arsa İmarsız 364.000,00 TL 109.200,00 TL 10.12.2025 11:30

11 Hacıosmanoğlu 212 3 1.476,36 Tam Arsa İmarsız 341.000,00 TL 102.300,00 TL 10.12.2025 11:40

12 İnler 101 3 1.033,54 Tam Ham Toprak İmarsız 281.000,00 TL 84.300,00 TL 10.12.2025 11:50

13 İnler 109 28 2.109,23 Tam Bahçe İmarsız 571.000,00 TL 171.300,00 TL 10.12.2025 13:30

14 İnler 123 200 3.401,25 Tam Tarla İmarsız 920.000,00 TL 276.000,00 TL 10.12.2025 13:40

15 İnler 123 205 1.876,58 Tam Arsa İmarsız 508.000,00 TL 152.400,00 TL 10.12.2025 13:50

16 İnler 123 209 7.151,87 Tam Arsa İmarsız 1.933.000,00 TL 579.900,00 TL 10.12.2025 14:00

17 İnler 123 211 5.671,53 Tam Arsa İmarsız 1.533.000,00 TL 459.900,00 TL 10.12.2025 14:10

18 İnler 123 214 1.410,07 Tam Ham Toprak İmarsız 382.000,00 TL 114.600,00 TL 10.12.2025 14:20

19 İnler 123 215 423,55 Tam Arsa İmarsız 116.000,00 TL 34.800,00 TL 10.12.2025 14:30

20 İnler 123 237 4.297,37 Tam Ham Toprak İmarsız 1.162.000,00 TL 348.600,00 TL 10.12.2025 14:40

21 İnler 123 246 105,16 Tam Arsa İmarsız 30.000,00 TL 9.000,00 TL 10.12.2025 14:50

22 İnler 123 274 6.550,53 Tam Ham Toprak İmarsız 1.770.000,00 TL 531.000,00 TL 10.12.2025 15:00

23 İnler 145 11 761,01 Tam Arsa İmarsız 207.000,00 TL 62.100,00 TL 10.12.2025 15:10

24 İnler 145 16 158,21 Tam Arsa İmarsız 44.000,00 TL 13.200,00 TL 10.12.2025 15:20

25 İnler 150 9 376,88 Tam Arsa İmarsız 103.000,00 TL 30.900,00 TL 10.12.2025 15:30

26 İnler 150 11 1.008,07 Tam Ham Toprak İmarsız 274.000,00 TL 82.200,00 TL 10.12.2025 15:40

27 İnler 168 1 567,00 Tam Ham Toprak İmarsız 155.000,00 TL 46.500,00 TL 10.12.2025 15:50

28 Karabenli 115 1 1.340,67 Tam Arsa İmarsız 431.000,00 TL 129.300,00 TL 11.12.2025 10:00

29 Karabenli 116 2 52.142,60 Tam Ham Toprak İmarsız 1.826.000,00 TL 547.800,00 TL 11.12.2025 10:10

30 Karabenli 116 165 700,08 Tam Arsa İmarsız 226.000,00 TL 67.800,00 TL 11.12.2025 10:20

31 Karabenli 117 36 12.425,09 Tam Ham Toprak İmarsız 436.000,00 TL 130.800,00 TL 11.12.2025 10:30

32 Kayabaşı 136 3 498,67 Tam Arsa İmarsız 201.000,00 TL 60.300,00 TL 11.12.2025 10:40

33 Müslüm 194 8 1.061,57 Tam Arsa İmarlı 373.000,00 TL 111.900,00 TL 11.12.2025 10:50

34 Oğuzlar (Yağır) 136 19 2.542,06 Tam Bahçe İmarsız 713.000,00 TL 213.900,00 TL 11.12.2025 11:00

35 Ördekgölü 138 3 296,29 Tam Arsa İmarsız 105.000,00 TL 31.500,00 TL 11.12.2025 11:10

36 Sapanca 107 1 646,56 Tam Ham Toprak İmarsız 98.000,00 TL 29.400,00 TL 11.12.2025 11:20

37 Sapanca 107 2 2.332,08 Tam Tarla İmarsız 351.000,00 TL 105.300,00 TL 11.12.2025 11:30

38 Sapanca 112 24 558,91 Tam Arsa İmarsız 197.000,00 TL 59.100,00 TL 11.12.2025 11:40

39 Sapanca 112 25 60,32 Tam Arsa İmarsız 23.000,00 TL 6.900,00 TL 11.12.2025 11:50

40 Sapanca 112 27 935,78 Tam Arsa İmarsız 329.000,00 TL 98.700,00 TL 11.12.2025 13:30

41 Sapanca 115 15 265,84 Tam Arsa İmarsız 95.000,00 TL 28.500,00 TL 11.12.2025 13:40

42 Sapanca 117 9 823,98 Tam Arsa İmarsız 290.000,00 TL 87.000,00 TL 11.12.2025 13:50

43 Sapanca 117 13 409,89 Tam Arsa İmarsız 669.000,00 TL 200.700,00 TL 11.12.2025 14:00

44 Sapanca 117 23 951,51 Tam Arsa İmarsız 335.000,00 TL 100.500,00 TL 11.12.2025 14:10

45 Sapanca 117 24 280,02 Tam Arsa İmarsız 100.000,00 TL 30.000,00 TL 11.12.2025 14:20

46 Sapanca 119 8 385,73 Tam Arsa İmarsız 137.000,00 TL 41.100,00 TL 11.12.2025 14:30

47 Sapanca 119 9 243,31 Tam Arsa İmarsız 87.000,00 TL 26.100,00 TL 11.12.2025 14:40

48 Sapanca 121 35 589,31 Tam Arsa İmarsız 208.000,00 TL 62.400,00 TL 11.12.2025 14:50

49 Sapanca 140104 2 774,82 Tam Arsa İmarlı 311.000,00 TL 93.300,00 TL 11.12.2025 15:00

50 Sapanca 140104 4 990,75 Tam Arsa İmarlı 398.000,00 TL 119.400,00 TL 11.12.2025 15:10

51 Sapanca 140104 7 833,47 Tam Arsa İmarlı 335.000,00 TL 100.500,00 TL 11.12.2025 15:20

52 Sapanca 140104 8 882,51 Tam Arsa İmarlı 355.000,00 TL 106.500,00 TL 11.12.2025 15:30

53 Sapanca 140107 1 1.042,47 Tam Arsa İmarlı 418.000,00 TL 125.400,00 TL 11.12.2025 15:40

54 Sapanca 140109 3 1.059,02 Tam Arsa İmarlı 605.000,00 TL 181.500,00 TL 11.12.2025 15:50

55 Sapanca 140109 5 1.105,60 Tam Arsa İmarlı 444.000,00 TL 133.200,00 TL 11.12.2025 16:00

56 Sarıhalil 149 1 363,93 Tam Arsa İmarsız 383.000,00 TL 114.900,00 TL 12.12.2025 10:00

57 Sarıhalil 149 2 656,85 Tam Arsa İmarsız 853.000,00 TL 255.900,00 TL 12.12.2025 10:10

58 Sinanlı 102 210 150.710,92 120.662,89 Taşlık İmarsız 6.035.000,00 TL 1.810.500,00 TL 12.12.2025 10:20

59 Sinanlı 105 132 3.624,83 Tam Arsa İmarsız 980.000,00 TL 294.000,00 TL 12.12.2025 10:30

60 Sivri 106 160 4.164,51 Tam Ham Toprak İmarsız 210.000,00 TL 63.000,00 TL 12.12.2025 10:40

61 Sivri 106 176 3.698,11 Tam Tarla İmarsız 205.000,00 TL 61.500,00 TL 12.12.2025 10:50

62 Sivri 147 1 599,76 Tam Hali Arazi İmarsız 193.000,00 TL 57.900,00 TL 12.12.2025 11:00

63 Sivri 147 2 597,72 Tam Hali Arazi İmarsız 193.000,00 TL 57.900,00 TL 12.12.2025 11:10

64 Sivri 183 1 3.436,25 Tam Arsa İmarsız 1.101.000,00 TL 330.300,00 TL 12.12.2025 11:20

65 Toydemir 174 2 1.522,46 Tam Arsa İmarsız 504.000,00 TL 151.200,00 TL 12.12.2025 11:30

66 Yeniköseler 143 12 936,77 Tam 1 Katlı Kerpiç Ev ve Arsası İmarsız 357.000,00 TL 107.100,00 TL 12.12.2025 14:00

67 Yeşilöz 134 1 645,62 Tam Arsa İmarsız 150.000,00 TL 45.000,00 TL 12.12.2025 14:10

68 Yeşilöz 145 23 2.174,18 Tam Arsa İmarsız 502.000,00 TL 150.600,00 TL 12.12.2025 14:20

69 Yeşilöz 145 24 815,06 Tam Arsa İmarsız 189.000,00 TL 56.700,00 TL 12.12.2025 14:30

70 Yeşilöz 145 26 1.029,35 Tam Arsa İmarsız 238.000,00 TL 71.400,00 TL 12.12.2025 14:40

71 Yeşilöz 152 11 58,49 Tam Arsa İmarsız 15.000,00 TL 4.500,00 TL 12.12.2025 14:50

72 Yeşilöz 152 29 266,42 Tam Ham Toprak İmarsız 63.000,00 TL 18.900,00 TL 12.12.2025 15:00

73 Yeşilöz 157 2 1.129,94 Tam Arsa İmarsız 261.000,00 TL 78.300,00 TL 12.12.2025 15:10

74 Yıldızlı 137 2 1.421,87 Tam Arsa İmarsız 570.000,00 TL 171.000,00 TL 12.12.2025 15:20

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların, belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Kaymakamlık Binası 1. Kat Kaymakamlık Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

a- Geçici teminat bedelinin Polatlı MalMüdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Polatlı Şubesi TR 8400 0100 0011 0000 1000 5021 İBAN'a (Açıklama kısmına Mahalle, Ada, Parsel bilgilerini belirterek) (Bankaya yatırılan geçici teminat bedellerinin Ankara Defterdarlığı Anadolu Muhasebe Müdürlüğünden onaylatılması gerekmektedir.) yatırılıp, makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerin herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit Yazısı'nın da ibrazı gerekir.) belgesini ibraz etmeleri,

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

6- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.