Polatlı kültür merkezi’nin tamamlanması için çalışmalar başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, inşaatı yüzde 40 seviyelerindeyken devraldığı Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmalarına başladı. Toplam 6 bin 600 metrekarelik merkez, tamamlanmasının ardından Polatlı’daki sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, yeşil alanlardan sosyal tesislere kadar birçok projeyi Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı; yaklaşık yüzde 40 seviyelerindeyken ABB’ye devredilen Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’ni tamamlayarak hizmete açmak için çalışmalarına başladı. 6 bin 600 metrekare alana sahip olan merkez, Polatlı’daki sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

7’den 70’e tüm Polatlı halkının kültür ve sanat hayatına renk katacak şekilde hazırlanan projede; 511 kişilik gösteri, konferans ve tiyatro salonu, açık ile kapalı fuaye alanları, spor salonu ve birçok sosyal donatı bulunacak. Ayrıca, biri 42 araç kapasiteli kapalı diğeri 21 araç kapasiteli açık olmak üzere 2 otopark yapılacak.

“BİR YIL İÇERİSİNDE POLATLI’YA KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ”

İnşaatının yarım kalması nedeniyle atıl hâle gelen kültür merkezini Polatlı halkına kazandırmak istediklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Üstyapılar Şefi Latif Yeşil, “Tarafımıza devredilen Polatlı ilçesindeki kültür merkezi toplam 6 bin 600 kapalı inşaat alanına sahip. Kültür merkezi binasında birçok sosyal faaliyetin yapılabileceği alanlar bulunuyor. Bu merkezi yaklaşık bir yıl içerisinde Polatlı’ya kazandırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.