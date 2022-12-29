Podolyak: Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak, “Kritik altyapıyı yok etmek ve toplu halde sivilleri öldürmek için Rusya tarafından Ukrayna üzerine 120’den fazla füze atıldı” dedi. Podolyak, paylaşımının devamında Rusya’nın ‘barış müzakeresi’ kapsamında yaptığı açıklamaları alaycı bir dille eleştirdi. Podolyak, “Barışçıl bir çözüm, Rusya Federasyonu için güvenlik garantileri hakkında daha fazla teklif bekliyoruz” dedi.

UKRAYNALI VALİLERDEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Ukrayna’nın Odessa ve Kiev kentlerinin valilerinden füze saldırılarına ilişkin açıklamalar geldi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, hava saldırısı sirenlerinin çaldığını, hava savunma sistemlerinin çalıştığını duyurdu. Odessa Valisi Maksim Marchenko ise 21 füzenini hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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