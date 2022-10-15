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Radyo dünya tarihinin en büyük icatlarından biridir. Öylesine büyük bir icattır ki, dünya üzerinde bir çok düzenin yıkılmasında dahi rol oynamıştır. Bu masum alet herkes tarafından resmen bir köstebek gibi kullanılmış başarılı da olunmuş. Sanırım bunun en iyi örneği ise Adolf Hitler’in politikasıdır.

Radyo farklı zamanlar ve farklı kişiler tarafından keşif görmüş ve geliştirilmiştir. İlk icadı sağlayan İtalyan mucit Marconi’dir. Marconi’nin üretmiş olduğu ilk radyo prototipi çalışmayı başarmıştır. Aynı zamanda radyonun bulunmasını sağlayan ünlü bilim adamı

Nikola Tesla ve Olivie Lodge’de yer almaktadır. Ardından ünlü Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov radyodan ses almayı başarmıştır.Fakat ismini tarihe bir patent ile yazdırmamıştır. Radyo ilkel başlayıp kendini geliştirerek kendi tarihini yazarken aslında diğer icatlardan sonra önemini yitirmiş gibi gösterse dahi bugün bile hayatımızın ortasında yer almaktadır.Keza kendisi hala piyasaya hakim olmasına rağmen onun geleneğinden bir dost bile yarattı bizlere: PODCAST…

Podcast kelime anlamı olarak canlı yayın olan broadcast ile yakın anlama gelirken ona “Sesli bloglama” demek mümkündür. Podcast aslında bugünün değildir. 2000’lerin başından bu yana aslında geldiği üne yavaş yavaş tırmanmış fakat yeterli çevreye henüz ulaşabilmiştir.Günümüzde podcastler aslında insanlara farklı tatları sunmaya devam ediyor. Film eleştirileri, siyasi programlar,tarih münazaraları ve daha bir çoğu…

İnternetle beraber elimize geçen böyle bir fırsat bizler için şimdilik yararlı bir mecra olarak görünüyor. Her alanda olduğu üzere burada da bir rabarba oluşturması kaçınılmaz. Ama her zaman olduğu gibi iyi içerik parmaklarımızın ucunda. Onları bulalım ve sonuna kadar değerlendirelim.

Görüşmek üzere…