PODCAST LİVEN, “ TÜRKİYE’DE BİR İLK! ”

Podcast Liven platformu, Türkiye’ye ve Türk medyasına yepyeni bir soluk getirecek yeni nesil bir teknolojiyi sizlerin beğenisine sunuyor. Türkiye’de ilk podcast platformu özelliğini taşıyan Podcast Liven, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Hayat, renklerin sesinden oluşur. Sesler ise, ruhumuzun rengidir. İletişim araçları kültürü yaygınlaştırarak dünyayı “küresel bir köye” dönüştürürken, hayatımızın renklerinden süzülen sesler, ruhumuza şekil verir. “Alışılmışın dışındaki her yenilik ve oluşturduğu değişim, ruh dünyamızı zenginleştirir. Duygular ve düşüncelerle beslenen bu zenginlik, bireyin ve kurumların, iletişim çağının engin coğrafyasındaki varoluşunu güçlendirir ve şekillendirir.



PODCAST LİVEN RUHU, sadece değişimi değil, değişimin coşkulu ve rengarenk yol haritasını da sunmayı hedefliyor. Ses iletişimini alışılagelmişin dışında, anlık – güncel içeriğe ulaşılabilirlik ve zamansızlık tanımlarıyla birleştiren, aynı anda podcast severlerin yaşamlarında ilgilendikleri alanlarda ki içeriklere tek bir platform üzerinden erişmeyi sunan ve Türkiye’de ilk kez yapılan Podcast Liven yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor!

Dijital dünyada dinleyicinin kişisel tercihleriniönemseyip, hayatın içinden özel kategoriler belirleyerek, alanının en iyi isimleriyle doğru ses iletişimini sağlamayı hedefliyor.



Podcast Liven, podcast severlere mobil app ve web üzerinden sunuluyor. İOS, android ve tüm akıllı cihazlara ait marketlerden ücretsiz olarak kolaylıkla erişiliyor.

“Fikri olan platform” Podcast Liven’dan sesini ve fikrini ulaştıracak podcasterlar Okan Bayülgen, Cem Arslan, Murat Güloğlu, Metin Hara, Taylan Kümeli, Serdar Gökalp, Ömür Gedik, Ufuk Kaan Karacan, Nüzhet Algüneş, Şermin’den, Tunç Berkman, Cüneyt Büyükyaka, Ali Tanrıverdi, Of’lu Ali, Burcu Hatipoğlu, Astro Moneta, Hacer Toklucu ve Fatih Emre Arslan sizleri bekliyor.