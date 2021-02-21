PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor

Kentte bir internet sitesine ait çağrı merkezi üzerinden dolandırıldıklarını ihbar eden vatandaşların şikayetini değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri organize suç örgütü üyelerine yönelik ev ve iş yeri adreslerine eş zamanlı olarak 15 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 35 bilgisayar, 18 cep telefonu, 18 GSM kartı ile delil niteliği taşıyan belgelere el konuldu. Ayrıca jandarma ekipleri çağrı merkezi sahibinin banka hesabında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon lirayı bularak tedbir koydurdu.