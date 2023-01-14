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Konumuz Galder Gaztelu-Urrutia tarafından yönetilen 2019 yapımı İspanyol sosyal bilimkurgu-korku filmi Platform. Film Dikey Öz Yönetim Merkezi adında bir asansörlü kulede geçiyor. Burada resmen bir kapitalim eleştirisiyle karşı karşıyayız. Filmde açık biçimde vahşilikle karşı karşıyayız. Korkular burada resmen hangi katta olduğunuzu anladığınızda başlıyor. Aslında insanın dünya üzerinde yaşamını, mevkisini katlara bölünmüş bir biçimde önümüze koyuyorlar. İnsanlığın aslında hayatta kalmak için neler yaptığını; neler yapabileceğini en cüretkâr biçimde anlatıyor film.

Aslında mesajlar çok açık gibi gözükse de burada yine imgesel anlatım oldukça fazla. İzlemeyenler için spoiler olacağını düşündüğümden çok açıklama taraftarı değilim fakat yine de kapitalizmin insan suretine büründüğü birçok duruma şahitlik ediyoruz. Bu düzenin bizleri nasıl yavaş yavaş yok ettiğini, ilmek ilmek bizleri nasıl kendine benzettiğini görüyoruz.

Filmi izlediğinizde kaçıncı katta olduğunuzu sizler de merak edeceksiniz. Eğer en alt kattaysanız hala hiçbir şeyden haberiniz yok demektir…