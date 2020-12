Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü

Melis KARAKUZULU/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesinde bir butik otel personelinin temizlik kampanyası kapsamında topladığı 350 adet 1.5 litrelik pet şişe, yılbaşı ağacına dönüştürüldü. Geri Dönüşüm Sanatçısı ve Mimar Gülnur Özdağlar’ın (57) pet şişeleri kesip, ‘beyaz bir sayfayı’ temsil etmesi için beyaza boyayıp, ışıklandırarak yaptığı, butik otelin girişinde sergilenen yılbaşı ağacı, büyük ilgi görüyor.

Çeşme’nin turistik Alaçatı Mahallesi’nde bulunan bir butik otel, yılbaşı ağacı için çam kesmek ya da plastik çam ağacı satın almak yerine örnek bir projeye imza attı. Gönüllü otel personelinin temizlik farkındalığı yaratmak için başlatılan kampanyada, her pazartesi günü doğadan toplanan 350 adet 1,5 litrelik pet su şişesi biriktirilip, geri dönüşüm sanatçısı Gülnur Özdağlar’a teslim edildi. Gülnur Özdağlar, pet şişeleri kesip şekil vererek, beyaza boyadı. Ardından 2 metrelik demir iskelet üzerine bağlanan pet şişeler yılbaşı ağacına dönüştürülüp, ışıklandırıldı.

Otelin çevreye duyarlı vizyonu sayesinde bir araya geldiklerini belirten Gülnur Özdağlar, “3 yıldır her yılbaşı plastik atıklardan yılbaşı ağacı yapıyoruz. Önceki yıllar yeşil ve turuncu renklerde yapmıştık. Bu yıl beyaz rengi tercih ettik. Plastikten imal edilmiş bir ağaç yerine, çöp yığınına dönüşecek pet şişeleri kullanarak yılbaşı ağacına dönüştürecek bir çalışma yapıyoruz. Her yıl yeni bir tasarımla fakat aynı malzemeyle çalışıyoruz. Bu yıl, zor geçen 2020’yi bitirip, beyaz bir sayfa açma umuduyla bembeyaz bir ağaç yaptık” dedi.

‘BEYAZ YILBAŞI AĞACIYLA BEMBEYAZ BİR SAYFA’

Otelin ön büro müdürü Kübra Yüksel de yaklaşık 3 yıldır her pazartesi 09.00- 09.30 saatleri arasında çöplerin yoğun olduğu bölgelerde gönüllü otel personeli katı atıkları topladığını belirterek, “Böylelikle hem Belediyemizin temizlik çalışmalarına katkıda bulunuyoruz hem de kendimizi iyi hissediyoruz. Geri dönüşüm felsefesine çok farklı ürünlerle katkı sağlayan Göknur Özdağlar, plastikten dönüşmüş mücevherler yaratıyor. Kendisi her yıl bizim topladığımız pet şişelerden yılbaşı ağacı dekore ediyor. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Bu yıl yılbaşı ağacımızda beyaz rengi seçtik. Bembeyaz bir sayfa gibi düşünelim istedik. Işıklandırdığımız yılbaşı ağacımız akşamları tam bir görsel şölene dönüyor. Plastikler cam gibi parlıyor. Çevreden atıkları kullanarak yapılan bu ağaç nedeniyle çok takdir ediliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

