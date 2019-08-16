  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Plastik Cerrahi Uzmanından 'Hollywood yanağı' uyarısı
Sağlık Haberleri

Plastik Cerrahi Uzmanından ‘Hollywood yanağı’ uyarısı

Editör
Editör

-

25
0

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Başar Kaya, Türkiye’de son dönemde yaygın hale gelen ‘Hollywood yanağı’ olarak bilinen yanak estetiğinin her hastaya uygulanacak bir işlem olmadığını söyleyerek, “Hastanın gerçekten bu işleme ihtiyacı varsa yapılır.

Bu yüzden hastalar lütfen ticari kaygıları ön planda tutan değil, hekimlik öğretisini ön planda tutan hekimlerle görüşmeye gayret etsinler” dedi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Başar Kaya, Ankara Çankaya’daki kliniğinde ‘Hollywood yanağı’ olarak bilinen yanak estetiği konusunda açıklamada bulundu. Kaya, bu uygulamanın dünyada 1970’lerden itibaren uygulandığını, Türkiye’de ise son 5-6 yıldır popüler olduğunu bildirdi. Yanak estetiği ile ilgili uyarıda bulunan Kaya, “Hollywood yanağı estetiği her hastaya uygulanabilecek bir işlem değil. Yanak estetiği, elmacık kemiği ve çenenin daha fazla görünür olmasını ve bu iki yapı arasındaki hattın daha fazla boş olmasını sağlayan bir uygulama. Yüzü kilolu ancak vücudu zayıf olan, yüzüyle vücudu arasında uyumsuzluk olan hastalar bu ameliyat için doğru hasta grubudur” dedi.

‘TÜRK İNSANI KAYGI KASINI ÇOK KULLANIYOR’

Kaya, ‘Hollywood estetiği’ içinde değerlendirilen çene dolgusu işleminin çene hattı yuvarlak yüzlü hastalara uygulanması halinde olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek,  bu uygulamanın Türk toplumu için uygun olduğunu söyledi. Türk insanının kaygı kası olarak adlandırdıkları yüzdeki bir kası çok kullandığını vurgulayan Dr. Kaya, şöyle konuştu: “Çocukluktan itibaren kullanılıyor, bu nedenle çene kemiği yeterince öne doğru gelemiyor. Yandan baktığımızda alt dudakla aynı hatta olması gereken çenenin Türk toplumunda çok fazla geride olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz erkeklerde bu çok daha belirgin. Gıdısı olan çok erkek var. Aslında çoğunda gıdıdan çok çene geriliği var. Bu noktada çene ucunun uzatılması ya da öne doğru getirilmesi hastanın yüz oranlarının tamamlanması için önemli. Çene ucuna yapılan dolgu uygulamaları yüzü daha orantılı hale getiriyor. Amaç estetik değil uyum. Yani alın-kaş, kaş-burun, burun-çene mesafesinin olması gerektiği noktaya gelmesini sağlamak.”

‘DOĞALLIĞIN MODASI GEÇMEZ’

- Reklam -

Estetik ameliyatların bir moda haline getirilmesi nedeniyle hastalara uyarılarda bulunan Kaya, şunları söyledi: “Modanın modası geçer ama doğallığın modası geçmez. Bu yüzden estetik uygulamalarımız belli modalar üstüne konumlandırılmamalıdır. İnsanların algılarını biraz fazlaca yönlendiriyoruz. Hastanın gerçekten bu işleme ihtiyacı varsa bunun adı koyulur ve yapılır. Ama insanları, ‘Buranızı yaptırmalısınız’, ‘Şunu elde etmelisiniz’ gibi bu tarafa fazla yönlendirmek aşırı uygulamalara ve garip görünüşe sebep olabilir. Bu yüzden hastalar lütfen ticari kaygıları ön planda tutan değil, hekimlik öğretisini ön planda tutan hekimlerle görüşmeye gayret etsinler.”

- Reklam -
Önceki İçerikSosyal medya öfke yansıtma aracı olarak kullanılıyor
Sonraki İçerik8 haftadan uzun süren öksürük kanser habercisi olabilir
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarOrhan Uğuroğlu -

Diyanet ve milli eğitime rakip: İttihad-ul ulema

“Alimler ve medreseler Birliği - İttihad-ul Ulema”, adlı kuruluş Diyanet İşleri Başkanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına rakip oldu.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Karaciğer kanserinin tanı ve tedavisinde yapay zeka desteği

Karaciğerdeki kanserli hücrelerin yapısal ve fonksiyonel değişimlerini araştıran ve bu hücrelere ilişkin tedaviyi kodlayan yapay zeka ile bir yazılım geliştirildiğini duyurdu.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Başkent’in en renkli okulları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesindeki çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinde açılan yaz okullarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.
Devamını Oku
BeşiktaşEditör -

Beşiktaş’ın hedefi 16. şampiyonluk

Beşiktaş'ın hedefi 16. şampiyonluk ancak Abdullah Avcı sezona sıkıntılarla başlıyor. Kadro derinliği yetersiz, bazı oyuncuların yedeği...
Devamını Oku
Güncel HaberlerEditör -

TOKİ’den o iddialara yalanlama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ), Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaların açık artırma ile satışa çıkarıldığı iddialarına...
Devamını Oku
Kültür-Sanat HaberleriEditör -

İşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardı

Mersin'de yaşayan yol yapım teknisyeni Mehmet Ekrem Akça (63) geçmişten günümüze yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarını tuvale aktararak ölümsüzleştirdi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Sağlık Haberleri

Karaciğer kanserinin tanı ve tedavisinde yapay zeka desteği

Karaciğerdeki kanserli hücrelerin yapısal ve fonksiyonel değişimlerini araştıran ve bu hücrelere ilişkin tedaviyi kodlayan yapay zeka ile bir yazılım geliştirildiğini duyurdu.
Editör -
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

8 haftadan uzun süren öksürük kanser habercisi olabilir

Uzun süren öksürüğün ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Yazar,...
Editör -
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Çocuklarınıza dijital dünyayı yasaklamayın

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, dijital medya ve çocuk ilişkisini farklı boyutuyla ele almak ve aileleri bu konuda doğru bilinçlendirmek amacıyla harekete geçti.
Editör -
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR