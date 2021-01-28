Plasebo grubundaki aşı gönüllüsü profesöre gerçek aşı yapıldı

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,(DHA)- ANKARA Üniversitesi’nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal’a, plasebo grubunda yer aldığı için gerçek Covid-19 aşısı uygulandı. Prof. Dr. Ünal, “Asıl aşının ilk dozunu yapınca kolumda enjeksiyon yerinde hafif bir ağrı oldu. Ama bunlar basit yan etkiler. Abartılacak bir yan etki değil, karşılığında aldığınız çok önemli bir şey var” dedi.

Ankara Üniversitesi’nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal’ın, plasebo grubunda yer aldığı anlaşıldı. Prof. Dr. Ünal’a bunun üzerine gerçek aşı uygulaması 5 Ocak’ta yapıldı. Prof. Dr. Ünal, ikinci doz aşısını ise dün yaptırdı. DHA’ya konuşan Ünal, Alman aşısının ilk gönüllülerinden birisi olduğunu hatırlatarak, “Kasım ayında ilk haberi alır almaz gönüllü olarak kendimi yazdırdım. Aşılarımızı olduk. Daha sonra Türkiye’de normal aşılamalar başladı. Normal aşılamalar başlayınca çalışmanın sağlık çalışanları ayağındaki kotları açtılar. O kotlar açılınca görüldü ki ben plasebo olmuşum” dedi.

‘BİONTECH AŞISINDA YAN ETKİ DAHA AZ’

Bunun üzerine 5 Ocak’ta Alman BioNTech firmasının ilk aşısının yapıldığını, dün ise ikinci dozunun yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Ünal, bağışıklığın oluşması için 2-3 hafta daha beklemesi gerektiğini ifade etti. Ünal, “Ama tedbirleri de sürdürmem gerekiyor. Asıl aşının ilk dozunu yapınca kolumda enjeksiyon yerinde hafif bir ağrı oldu. Şu anda da benzer bir bulgu var. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde ne olup ne olmayacağını yaşayıp göreceğiz. Ateş olabilir, kas ağrısı olabilir, eklem ağrısı olabilir. Bazılarında bu reaksiyon fazla oluyor bazılarında az oluyor. Ama kesin olan bir şey var. Çin’den gelen Sinovac aşısında oluşan yan etki oranı BioNTech’in aşısından daha az gibi görülüyor. Ama bunlar basit yan etkiler. Abartılacak bir yan etki değil, karşılığında aldığınız çok önemli bir şey var” diye konuştu.

‘RİSKLERİ KIYASLADIĞINIZDA AŞI OLMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ’

Aşı gönüllüsü olmasındaki amacın halkı da buna teşvik etmek olduğunu vurgulayan Ünal, “Çünkü aşıyla ilgili tereddüdü olanların sayısı oldukça fazlaydı. Düşük bir oranda da aşı karşıtı olanlar var. Tereddüdü olanları çok da eleştirmiyorum. Ama kar zarar hesabı yaptığınız zaman aşı olmanın getireceği risklerle, covid olmanın getireceği riskleri kıyasladığınız zaman aşı olmayı tercih ediyorsunuz. Kamuoyunun şu anda yüksek kabulle aşılamaya katılmasının içinde küçücük bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Twitter’da bir anket yapmıştım. O zaman aşı karşıtı olan ve aşıya karşı tereddüdü olanların oranı yüzde 56 idi. Şu anda bunun düştüğünü düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de Sinovac aşısıyla aşılama öncelikle sağlık personeline yapıldı. Şu anda 80’in üstü aşılanıyor. Benim çevremden algıladığım o yaştaki kişilerin hemen hemen hepsi aşılanmaya gidiyorlar. Bu güzel bir haber ve halkın yaygın olarak aşılanıyor olması hepimizin bundan toplu çıkar sağlamamızı sağlayacak. Çünkü salgını bitirmenin tek yolu bu hastalığa karşı bağışıklık sağlanması” dedi.

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