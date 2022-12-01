Plaj Voleybolunda Torquay Elite 16 heyecanı canlı yayınlarda D-Smart’ta olacak

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İSTANBUL, (DHA) – Sezon boyunca plaj voleybolunun en büyük organizasyonlarını canlı yayınlayan D-Smart, bu yılın Elite 16 final organizasyonu olan Torquay turnuvasını evlerinize getiriyor.

Dünyanın en önemli plaj voleybolu oyuncularını Avustralya’da bir araya getiren organizasyonda çeyrek final heyecanı yarın 4’te başlarken; yarı finaller ise cumartesi günü 10.00’dan itibaren canlı yayınla 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan ekranlara gelecek. Cumartesi sabahı başlayacak canlı yayın maratonu 15.00’e kadar final maçlarıyla sürecek. Voleybolun tüm coşkusu D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO’da yaşanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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