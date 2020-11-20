PKK’ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) –ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 3 odalı mağara ile toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik ‘Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz’ adı verilen operasyon kapsamında Çelikhan ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde mağara bulundu. 3 odalı mağarada toprağa gömülü 1 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 30 örgütsel doküman, hücum yeleği, 4 ayakkabı, 6 pil, 1 radyo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

1 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA KULLANILMIŞ

Ele geçirilen roketatarın 2016 yılında Boğaz Köy yakınlarında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu saldırıda kullanıldığı belirlendi.

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