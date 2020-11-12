Ana Sayfa Güncel Haberler PKK’nın sözde ‘Tunceli saha sorumlusu’ etkisiz hale getirildi/ Ek fotoğraflar
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