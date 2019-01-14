Karadeniz kırsalında, sözde ‘lider kadro’ları etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine yönelik 4 ilde hava destekli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Karadeniz’de bu sene kış üslenmesi yapamayan teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandoların katılımı ile Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu bölgede operasyon yürütülüyor. Timler, Karadeniz’in meyilli ve sıkıntılı karla kaplı toprak şartlarında iz sürüyor.

PKK’lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, JÖH ve komandoların katılımı ile Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında geniş çaplı kış operasyonları başlatıldı. Timler, Karadeniz’in meyilli ve sıkıntılı karla kaplı toprak koşullarında, sıcaklığın eksi 15 derece olduğu bölgede, Tunceli üstünden sızdığı belirlenen terörist grubunu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor. Türkiye’nin ilk keskin nişancı tüfeği ‘Bora-12’ ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı ‘Ejder’ kullanan askerler, yayla evlerini denetim ediyor, toprağı didik didik tarıyor.

4 İLDE YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP

Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ile drone’ların yanı sıra bomba arama ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Eş zamanlı olarak 4 ilde yürütülen operasyonlarda yayla evlerinin sıkı takip edildiği, yöre durgunlarının de karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması üzerine yaylalara giderek, evlerinden erzak ve hayat materyali çalınıp çalınmadığını denetim etmiş olduğu belirtildi. Timler, bölgede yüksek yükseltili yaylalarda kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve yayla obalarında yolların kapalı olmasına rağmen operasyonları sürdürüyor.

FOTOĞRAFLA DEŞİFRE OLMUŞLARDI

Tunceli üstünden 1998 senesinden sonra Doğu Karadeniz’e gönderilen örgütün güya ‘Karadeniz açılım grubu’, 4’erli ve 2’şerli gruba ayrılarak Gümüşhane, Trabzon, Ordu ile Giresun kırsalına dağıldı. Karadeniz’in sık ormanlıklarında saklanmaya başlamış olan PKK’lı teröristler, 2015 senesinin Haziran ayında Giresun’un Kümbet Yaylası kırsalında, istihbarat ünitelerince telsiz görüşmesiyle tespit edildi. Sansasyonel eylemler yapan teröristlere, Orta ve Doğu Karadeniz’de yaşayan yöre milletinin av tüfekleriyle operasyona çıkan güvenlik güçlerine destek vermesiyle darbe vuruldu. Bölge milletinden destek alamayan PKK’lılar, son 4 senede operasyonların artması üzerine Tunceli’ye dönmek istedi. Telsizle Kandil’den izin isteyen teröristler, olumsuz cevap alınca bölgede kış üslenmesi için hazırlık yapmaya başladı.

EYLEM YAPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yoğun operasyonlar sonucu dönemeyerek, Giresun’da sıkışan teröristlerden bir grup, 6 Mayıs 2016’da Çaldağ Jandarma Karakolu’na saldırarak, karakol komutanını şehit etti. Ardından Giresun’dan Ordu kırsalına kaçan teröristler, 30 Temmuz 2016’da Ordu’nun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde 3 askeri şehit etti. askerlerin silahlarını da çalarak kaçan teröristler, ormanda izini kaybettirdi. Kaçan teröristlerden 1’i, 20 Ağustos 2016’da Ordu Gölköy kırsalında öldürüldü. Artvin merkez Soğuksu bölgesinde, 25 Ağustos 2016’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafilesine hücum düzenlendi. Saldırıda kafiledeki 1 asker şehit oldu. Mesudiye- Sivas kırsalında kış üslenmesi hazırlığında olan 6 terörist, 30 Eylül 2016’da operasyonla öldürüldü. Teröristlerin üstünden çıkan fotoğrafla PKK’nın 22 benlik güya ‘Karadeniz açılım grubu’ da komple deşifre oldu.

FOTOĞRAFTAKİLERİN HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ordu kırsalında 2016 senesinde öldürülen 7 teröristten 4’ünün, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar’ listesindeki ‘gri kategori’de yer aldığı, aralarında güya ‘grup sorumlusu’ teröristlerin de olduğu tespit edildi. Teröristlerin sırt çantalarında ele geçirilen 8 kişinin yer almış olduğu fotoğraftaki 7 teröristin Ordu kırsalında, fotoğrafı çeken teröristin de Giresun kırsalındaki operasyonda öldürülmüş olduğu belirlendi. Fotoğraftaki başka 1 terörist ise aynı sene Ordu- Giresun kırsalından kaçarak, Erzincan’da çatışmada yaralandı. Yaralı teröristin Ordu ve Giresun kırsalında geçiş güzergahları ile kullandıkları sığınakların yerini göstermesinin sonrasında operasyonlar genişletildi. Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de, PKK’lıların girdikleri evi göstermek için bölgeye giden Eren Bülbül (15) ile Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik çıkan çatışmada teröristler tarafından şehit edildi. Ordu kırsalında teröristlere ilişik içinde hayat materyali ve erzak olan 6 sığınak, imha edilirken, 31 Ağustos 2017’de ise şehit askerlerin çalınan silahları Topçam bölgesindeki ormanda bulundu.

Giresun Dereli ilçesi kırsalında, 2017 senesinin Ekim ayında 1 PKK’lı terörist teslim oldu. Teslim olan terörist, Tunceli’den Karadeniz’e gönderilen teşkilat üyelerini tek tek anlatarak, bölgedeki sığınakları da gösterdi sonrasında bölgeden kaçamayan 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu.

JÖAK VE JÖPER’LER DESTEK İÇİN GELDİ

Ankara’dan, jandarmanın en seçkin birliği olan Jandarma Komando Özel emniyet Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri bölgeye gönderildi, JÖH ve komando timleriyle operasyonlara katıldı. İHA ile drone’ların yanı sıra Kobra, ATAK ve Sikorsky helikopterlerle bölgedeki ormanlar, havadan ve karadan didik didik tarandı. Kars’ın Kağızman ilçesi Madur bölgesinde 22 Mayıs 2018’de düzenlenen operasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafilesine saldıran teröristler arasında yer alan ‘Velat’ kod adlı Behçet Avras öldürüldü. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs 2018’de, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden ‘gri kategori’de aranan ‘Soreş’ kod adlı barış Coşkun’un, Eren Bülbül ile astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i şehit eden terörist grubu içinde yer almış olduğu belirlendi.

ÖLDÜRÜLEN 2 TERÖRİST ‘KIRMIZI KATEGORİ’DEYMİŞ

Gümüşhane Kürtün’de güya ‘Karadeniz açılım grubu lideri’, ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ‘Rodi’ kod adlı Levent Dayan, 15 Temmuz 2018’de; ‘Türk Tarık’ kod adlı barış Öner ile ‘Sorej’ kod adlı İranlı terörist barış Öner ise 22 Ağustos 2018’de öldürüldü. Mehmet Yakışır ile barış Öner, 4 milyon lira ödülle ‘kırmızı kategori’de aranan teröristler arasında yer alıyordu.

USB BELLEK VE MİKRO SD’DEN SIĞINAĞA ULAŞILDI

Sözde ‘Karadeniz açılım grubu’nun komple etkisiz hale getirilmesinin sonrasında 2018’in sonlarına doğru PKK tarafından Tunceli üstünden bölgeye 5- 6 benlik yeni grup gönderildi. Giresun Yağlıdere kırsalında, 12 Eylül 2018’de, kasaptan çaldıkları eti kavurup, ormanlık alanda yaktıkları ateşte yiyen teröristlerden biri, çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerin çantalarından çıkan USB hafıza ve mikro SD kartın çözümü yapılarak, bölgedeki sığınaklarına da ulaşıldı. Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası’nda, 2 Kasım 2018’de, teröristlere ilişik içinde silah, mühimmat, erzak ve hayat materyalinin olduğu sığınak ele geçirildi. Teröristler tarafından bölgede kullanılan başka sığınakların bulunması ve kış üslenmesi yapmalarının önlenmesi için de operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

PKK’nın güya ‘Karadeniz açılım grubu’nda yer alan 22 teröristin 15’i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3’ü teslim oldu, 4’ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 senede meydana gelen operasyonlarda, destek gönderilen teröristlerle beraber öldürülen 16 teröristin 2’sinin, 4 milyon lira ödüllü ‘kırmızı kategori’de, 6’sının ise 300 bin lira ödüllü ‘gri kategori’ ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.