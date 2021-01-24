PKK’nın 34 yıl önce şehit ettiği 1’i bebek, 5’i çocuk 10 kişi anıldı

Mehmet Halis İş/MİDYAT(Mardin),(DHA)- MARDİN’in Midyat ilçesi kırsal Başyurt Mahallesi Efeler Mezrası’nda 34 yıl önce PKK’lı teröristlerin şehit ettiği 1’i bebek, 5’i çocuk 10 kişi, kabirleri başında anıldı. Terör saldırısında en küçüğü 1,5 yaşında olan 3’ü kız 4 kardeşi şehit edilen Mehmet Şirin Akçay, “Terör örgütünün ilk bebek katliamıdır, ilk vahşettir. Bunlar benim kardeşlerimdi. En büyüğü 7 yaşında, en ufağı 1,5 yaşında masum bebeklerdi bunlar. Terör örgütü eve girdiği zaman bu çocukların başlarında ne anaları ne babaları vardı. Fakat acımadılar, şehit ettiler. Öfkemizi diri tutmak için, acımızı diri tutmak için toplanırız” dedi.

Midyat ilçesine bağlı kırsal Başyurt Mahallesi Efeler mezrasında, 23 Ocak 1987’de PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit edilen 1’i bebek 5’i çocuk 10 kişi için kabirleri başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şube Başkanı Bedrettin Doğan, şehit aileleri ve yakınları katıldı. Törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

‘DEVLETİMİZİN KARARLILIĞI, TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRME NOKTASINA GETİRMİŞTİR’

Törende konuşan Kaymakam Tekin Dundar, devletin azim ve kararlılığının terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına geldiğini belirterek, “Kalleş, hain PKK terör örgütü tarafından ne yazık ki burada, bu mezramızda 6’sı çocuk olmak üzere 10 vatandaşımız hunharca, hiç bir suçu, hiç bir kabahati olmadığı halde, kendi evlerinde sıradan yaşarken bu terör örgütünün zulmüne uğradı ve hala uğramaktadır. Birileri, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızı, Kürt kardeşlerimizi kendi emellerine alet etmektedir ve bunun geçmişi 34 yıl öncesine dayanıyor. İnşallah, bu sene onların son yılı, son kışı olacaktır. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, geride kalan yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin ve rabbim tüm ülkemizi, tüm milletimizi bu tür hain terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı muhafaza buyursun” diye konuştu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İLK BEBEK KATLİAMIDIR, İLK VAHŞETTİR’

Terör saldırısında en büyüğü 7, en küçüğü 1,5 yaşında olan 3’ü kız 4 kardeşi şehit edilen Mehmet Şirin Akçay, şunları söyledi:

“Terör örgütünün ilk bebek katliamıdır, ilk vahşettir. Bunlar benim kardeşlerimdi. En büyüğü 7 yaşında, en ufağı 1,5 yaşında masum bebeklerdi bunlar. Terör örgütü eve girdiği zaman bu çocukların başlarında ne anaları ne babaları vardı. Fakat acımadılar, şehit ettiler. Öfkemizi diri tutmak için, acımızı diri tutmak için toplanırız. Her sene bizim taziyemizdir ve biz ölünceye kadar bu taziye devam edecektir. Bizim hiç bir şekilde bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Tarifi de mümkün değildir. Çünkü bu bebeklerin katilleri şuan Kandil de yaşayan teröristlerdir. Bu zihniyet, sadece bizim bebekleri mi katletti? Hayır. Yuvalı’da da çocukları katletti. Biz hiç bir katliamı unutmayacağız. Bölgede yaşanmış bütün acıları kendi acımız olarak hissederiz. Bunu da unutmayacağız. Allah’ın izniyle her zaman da mücadele edeceğiz.”

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