PKK’nın 33 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesindene bağlı İkiyaka köyünde PKK’lı teröristlerce 33 yıl önce katledilen 28 sivil vatandaş için mevlit okutuldu.

ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 24 Kasım 1989 yılında PKK’lı teröristler tarafından katledilen Aykut ve Boz ailelerine mensup 28 kişi, Güngör Mahallesi’ndeki Hz. Ebubekir Camisinde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Akbıyık, “Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta çok şehit verdik. Hakkari en çok şehit veren ilimiz. İkiyaka şehitleri, hain terör örgütünün yapmış olduğu, en acı, en acımasız, en kalleş saldırılarından biridir. Ama çok şükür bu topraklarda bugün huzur var. Bir tane dahi terörist kalmasın diye Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, Hakkari ve Yüksekova halkının destekleriyle mücadele ediyoruz.” dedi. (DHA)

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