PKK’dan kaçan evladına kavuştu, HDP binasına soğan astı

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK’dan kaçan oğlu Mustafa Biçer’e kavuşan Ayşegül Biçer, 2 yıldır önünde eylem yaptığı HDP il binasına soğan astı. Eyleme katıldığı gün HDP’lilerin ‘Senin oğlun gelirse, biz de kulağımıza soğan takıp eşek gibi anırırız’ dediğini belirten Biçer, “Eğer sizde gurur varsa bu soğanları kulağınıza takar eşek gibi anırırsınız” diye konuştu.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 697’nci gününde de sürüyor. PKK’dan kaçan oğlu Mustafa’ya dün kavuşan Ayşegül Biçer, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi. Biçer, yanında getirdiği soğanları, HDP il binasına astı.

‘ÇOCUKLARIMIZ DAĞDA İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞLAR’

Oğlu Mustafa için eyleme başladığı 3 Eylül 2019’da, HDP’lilerin kendisine ‘Senin oğlun gelirse, biz de kulağımıza soğan takıp eşek gibi anırırız’ dediğini belirten Biçer, “Bakın soğanlar da benden olsun, sizin için getirdim. Eğer sizde gurur varsa bu soğanları kulağınıza takar eşek gibi anırırsınız. Siz çocuklarımıza öyle bir işkence ve zulüm yaptınız ki, bir deri bir kemik kalmışlar. Nerede insan hakları, nerede çocuk hakları? Çocuklarımız dağda işkenceye maruz kalmışlar. Biz evlatlarımızı kazandık. Diliyoruz ki, tüm anne ve babalar evlatlarına kavuşsun. Çok şükür, çocuğum dedi ki, ‘Senin feryadını duydum ve geri geldim.’ Allah’a şükürler olsun, bu Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferiydi, tek, anne ve babaların değildi. Evet biz burada mücadele ettik ama en büyük etki devletteydi. Hem kırsalda hem de şehirde mücadele etti. Tek bir terörist kalana kadar bu mücadele devam edecektir. Bu çadırı devirmek için tüm çocukların dağdan inmesi lazım. O zaman bu çadırın ismi ‘zafer çadırı’ olacaktır” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -