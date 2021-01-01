Ana Sayfa Güncel Haberler PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı/ Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
AB, İngiltere ile ticaret anlaşması imzaladı
Belçika, (DHA) – Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere ile Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı imzaladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza...
Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik...
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tıraş olduğu berberde taranan saçını beğenmeyince kalfa Oğuzhan Çiftçi ile kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu’yu bıçaklayarak yaralayan kimliği belirsiz...
Su kabaklarını aksesuara dönüştürüyor
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, emekli fabrika işçisi Yunus Direr (58), kendi imkanlarıyla yetiştirdiği su kabaklarını bir sanatçı titizliğiyle işleyip gece lambası ve birçok değişik aksesuara...
Şişli’de hemşireyi rehin alan saldırgan polis merkezine getirildi
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ'de hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K. gözaltına alındıktan sonra polis merkezine getirildi. Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde...