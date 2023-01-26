PKK/YPG, Suriye’nin petrolünü pazarlıyor

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ANKARA, (DHA)- SURİYE’deki petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden PKK/YPG, kurduğu şirketler üzerinden Suriye’nin petrolünü çıkarıp, farklı ülkelere satarak gelir sağlamaya çalışıyor. Ülkedeki petrol ticareti, örgütün Suriye kolu PYD’nin eski eş başkanı Şahoz Hasan’ın yöneticiliğini yaptığı şirket üzerinden yürütülüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye’de Fırat nehrinin doğusunda yer alan petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor’daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satmaya çalışıyor. PKK’lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye’deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG’ye bağlı olan Cezire Petrol şirketi, PKK/YPG’ye gelir sağlamak için Suriye’deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol şirketine bağlı çalışıyor.

PYD’NİN ESKİ EŞ BAŞKANI

Suriye’deki petrol ticareti, daha önce Irak’ta faaliyet göstermiş PKK’lılar tarafından yürütülüyor. PYD’nin eski eş başkanı Şahoz Hasan’ın Cezire Petrol şirketinin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye’deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirlendi. Şirketin yöneticisi Şahoz Hasan, Suriye’deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak’ta faaliyet gösterdi. 1994’te PKK’ya katılan ve Irak’ın kuzeyinde faaliyet yürüten Şahoz Hasan, 2011’de Suriye savaşının başlamasıyla birlikte PKK’ın Suriye kolu PYD/YPG’de faaliyet göstermeye başladı. Şahoz Hasan, 2017’de PYD sorumluluğuna getirildi ve 2020’ye kadar görevini sürdürdü ardından Suriye’deki petrol ve doğal gazı pazarlayarak terör örgütü PKK/YPG’ye para kazandırmak için çalışmalar yürüttü.

ESAD REJİMİ MEKTUP YAZMIŞTI

Esad rejimi dışişleri bakanlığı da geçen yıl Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, ABD’yi ve isim vermeden PKK/YPG’yi Suriye’nin petrol ve doğal gazını çalmakla itham etmişti. Uzmanlar, ABD’nin de desteğiyle Suriye’de faaliyet yürüten PKK/YPG’nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını değerlendirdi.

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