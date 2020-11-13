PKK üyeliğinden yasağı vardı, yurt dışına çıkmak isterken böyle yakalandı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA) – İSTANBUL Havalimanı’nda, “PKK Silahlı Terör Örgütü Üye” olmaktan yurt dışı çıkış yasağı bulunan bir kişi sahte pasaportla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz salı günü ülkeden çıkmak isteyen bir kişiden şüphelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin gösterdiği pasaportun kendisine ait olmadığı, kendisine benzeyen başkasına ait belgelerle ülkeden çıkmaya çalıştığı belirlendi. Polis ekiplerinin kimlik tespitine yönelik yaptığı çalışmalarda şüphelinin isminin M.K. olduğu tespit edildi. M.K. hakkında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “PKK Silahlı Terör Örgütü Üye” olmaktan yurtdışı çıkış yasağı konduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.K. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin yakalanma anları havalimanı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

