PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, örgüte katılacaklara yardım ettikleri, örgütle iş birliği yaptıkları ve örgütün dağ-şehir yapılanması arasında iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2’si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK ile işbirlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik 30 Ekim’de düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyon sonrası 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 7’ye yükseldi. Polisin, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde çıkan şifreli notları incelemesi sonucu isimlerine ulaşılan şüphelilerin aynı zamanda örgütün şehir yapılanmasında yer aldıkları, terör örgüyü PKK/KCK’ya katılacakların kırsal alana gitmesine yardım ettikleri ve örgütün dağ ile şehir yapılanması arasında iletişim sağladıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.D. ve Ş.B. burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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