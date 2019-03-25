Yaklaşık yedi ay sonra para piyasaları bir anda hareketlendi. Böyle bir hareketlilik 1 Nisan ve bunu takip edilen günler için dillendiriliyordu ama ardı ardına yaşanan gelişmeler bir hafta öncesinden seçim sonrasında yaşanacakların bir provası mı sorusunu gündeme getirdi.

Ekonominin yüzde 3 küçüldüğü, işsizliğin 4.3 milyon insana vardığı rakamlara tepki göstermeyen para piyasalarındaki oynamaları bir yabancı bankanın müşterilerine geçtiği uyarı notuna bağlamak mümkün değil.

Peki o zaman liranın yaklaşık iki üç kuruş değer kaybetmesiyle Merkez Bankası’nın peş peşe açıkladığı piyasaları sıkılaştırıcı önlemlerin anlamı ne? Yoksa seçim sonrasında büyük bir dalganın geleceği yönünde ki yorumlara hazırlık mı?

Geçen Çarşamba gününden buyana döviz hesaplarına ek vergi, dolar yükselmeyecek sözleri, Merkez Bankası’nın rezervlerinin iki günde 7 milyar dolar azalması, Golan Tepeleri, FED’in “faiz artırmayacağım” kararı, vatandaşın döviz hesaplarındaki patlama üst üste geldi. Global ekonomideki küçülme beklentilerine ilişkin tahminlerle dış piyasaların gerilemesi yaşananları tetikledi. Bu değer kaybı sadece biz de değil tüm gelişmekte olan ülkelerin paralarında yaşandı.

Ancak iş bize gelince Merkez Bankası’nın rezervlerinin kısa vadeli borçları karşılamada yüzde 0.6’ya düşmesi (normalde yüzde bir ve üstü olmalı) artı ekonomimizde yakın zamanda elle tutulur, gözle görülür bir olumlu gelişme olmayacağı yorumları bizi diğerlerinden daha fazla ayırdı, lira kayıpları bir günde yüzde 6’ya yaklaştı.

Sonuçta seçim sonrasında yaşanacak olası böyle bir oynaklıklara karşı alınacak önlemleri, kararları sanki bir hafta önceye çekildi.

BU PANİK NİYE?

Dahası geçmişteki benzeri oynaklıklarda ağzını açmayan Merkez Bankası kaygıları yatıştırmak için geçen Cuma günü bir yetkili üzerinden, Pazartesi sabahı da basın duyurusu, yetmedi bizzat Başkanın açıklamalarıyla izah getirmek zorunda kaldı. Bunlarla yetinmeyip repo ve swap işlemlerine de kısıtlamalar getirdi.

O zaman piyasalarımızdaki panik niye? Her şeyi bir spekülasyona bağlamak mümkün mü? Buna soruşturma üzerine soruşturma açılması neyi önler?

Bu konuda çelişkili olan şu: Bazı bankalar, dönem dönem müşterilerine Türkiye’deki getiri fırsatları üzerine tavsiyeler geçerler. Bu tavsiyeler üzerine örneğin gelip Borsa İstanbul’u yukarı çekerlerken spekülasyon olmuyor, bunlar üzerine spekülasyon soruşturmaları açılmıyor fakat dolar şu kadar olacak demesi üzerine başlı suçlu ilan ediliyor.

Kimseyi savunmuyoruz ama bu spekülasyon tanımının içi iyi doldurulmalı. “Dolar yükselmeyecek” demekle “dolar şu kadar yükselecek” demek arasında ne kadar fark var? Buna bakarsak Merkez Bankası da iki hafta önce yıl sonu dolar tahmini 6.1 lira olarak açıklamıştı. Bu ankete spekülasyon dersek konu nereye gider?

Şimdi bu tartışmaları bir kenara bırakın da gelecek günlere bakalım diyeceğiz ama her an “sen de spekülasyon yapıyorsun” diye kendimizi bir soruşturmanın içinde bulabiliriz. Sadece diyeceğimiz geçmişte yazdığımız konuyla ilgili yazılar, bugünleri anlatıyordu. Tekrara gerek yok, bunları bekliyorduk, sadece takvim şaştı.