Dövizler yeni güne, TL sıkışıklığının etkisiyle BIST100 Endeksi’nin sert düştüğü Salı günün kapanış düzeylerine yakın başladı.

Ünlü&Co/DAHA Araştırma’nın analizinde, euro/dolar paritesinin gücünü koruduğuna işaret edilerek, dün 1.1800’in üzerini test etmesine karşın, bu bölgede satışla karşılaşan euro/dolar geri çekilmelerinin 1.1700’nin üzerinde karşılamakta zorlanmadığının altını çizildi ve eklendi:

“ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin desteği ile paritenin yeni güne ise 1,1800’in üzerini test ederek başladığını görüyoruz.

“Uzun süredir olduğu gibi kısa vadeli şartların EUR lehine bir tablo çizerken yükselişin korunması için 1.1800’in üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

“Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek PMI hizmet endeksinin yanında ABD’den gelecek ISM hizmet endeksi ve özel sektör istihdamının ortaya koyacağı tablo paritenin performansında belirleyici olacaktır.”

Dolar/lirada volatilitenin arttığına da işaret edilen analizde, “Londra swap piyasasına sunulan TL likiditesinin azalmasına paralel olarak swap faizlerinde yaşanan keskin yükseliş dün dolar/liranın 6.90’ın altını test etmesini sağladı. Ancak swap faizlerindeki yükseliş TL’ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketleri sağlıklı olmayacağı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kaldı ki, dünkü geri çekilmenin kalıcı olamaması da bu görüşümüzü destekler nitelikte” diye eklendi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,064.91 ve 1,143.26 puan arasındaki geniş bantta dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 3.53 düşüşle 1,087.16 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.39, BIST Mali Endeks yüzde 3.41, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 4.23 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

– dolar en düşük 6.8794 lira ve en yüksek 7.9633 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,

– euro en düşük 8.1274 lira ve en yüksek 8.2580 lirayı gördükten sonra, 8.22 – 8.23 lira aralığında,

– sterlin en düşük 9.0105 lira ve en yüksek 9.1392 lirayı gördükten sonra 9.12 – 9.13 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17928 – 1.18215 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18050 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım’ın, “BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz” başlıklı analizinde şöyle denildi:

“Dün yurt dışı piyasalarda Türk Lirası swap faizlerinde yaşanan sert yükseliş ve Türk Lirası likiditesinde yaşanan sıkışıklık, Türk Lirası ihtiyacını karşılamak adına endekste satışlarının yaşanmasına neden oldu.

“Dün yaklaşık 80 puanlık bir aralıkta hareket eden BIST-100’de önemli bir destek olan 1,100 seviyesi de kırıldı.

“Aşağıda 200 günlük üssel ortalama (1,070) ile 1,065 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır.

“Buranın altında 1,055 ve 500 günlük üssel ortalama (1,033) gündeme gelebilir. Yukarıda ise 1,100 – 1,110 ve 50 günlük üssel ortalama (1,128) seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır.

“Endekste dip oluşumu teyit edilmeden ve 50 günlük üssel ortalama üzerinde kapanışlar görülmeden yaşanabilecek yükselişlere karşı temkinli yaklaşılması yararlı olacaktır.”