Piyasa hayli hareketli

Süper Lig’de sezonun başlamasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Takımlar transferde tüm hızıyla çalışıyor, Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray yaptığı transferlerle taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.





Bu sezon için de şampiyon adayları arasında olan Galatasaray, rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’e, “Yeni sezonda da bu yarışın içindeyim” mesajını yolladı.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon yaşadığı kabusu unutturmak ve bu yıl iddialı olmak için gerekli transfer ve yapılanma adına hayli hareketli. UEFA’nın koyduğu kriter ve kuralların elverdiği ölçüde davranan Sarı Lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Camianın şampiyonluk beklentisini karşılamak için kolları sıvayan Ali Koç ve yönetimi, doğru hamleler yapmak için çaba sarf ediyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un ise, şu ana dek yaptıkları transferler pek öyle elle tutulur gibi görünmüyor. Ancak, henüz yorum yapmak için erken.

Beşiktaş, Şenol Güneş hocanın A Milli Takımın başına gidişinin ardından, teknik patronluğa getirdiği Abdullah Avcı’nın istekleri doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yukarıda da vurguladığım gibi henüz çok erken lakin, öngörüm Abdullah hoca takviye olmazsa, elindeki kadro ile önümüzdeki sezonu zor tamamlar. Başkan Fikret Orman ve yönetimi, “Hocamız hangi mevkiye oyuncu isterse alacağız” diyor. Ancak şimdilik, “Ses var görüntü yok” deyip, Trabzonspor’a geçelim.

Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu performansla son yılların en iyi düzeyini yakalayan Bordo Mavililer, bu sezon için şimdiden zirve hesapları yapıyor. Karadeniz ekibinde çok başarılı bir sezon geçiren Ünal Karaman hoca bu sezon adından en fazla söz ettiren takımların başında gelecek. Her ne kadar, kadro takviyesi adına çok atak bir görüntü vermese de, Başkan Ahmet Ağaoğlu, özellikle camia için farklı bir anlam taşıyan 2019-2020 Cemil Usta sezonunun sonunda mutlu sona ulaşmak için elden gelen gayreti gösteriyor. Teknik direktör Ünal Karaman gündemlerinde çok iyi isimler olduğunu, önümüzdeki günlerde kadroya önemli oyuncular katacaklarını söyledi.

Bu arada, Bordo Mavililer için transfer kadar önemli bir mesele de, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün geleceği. Avrupa’nın dev kulüplerinin mercek altına aldığı bu iki ismin ne yapacağı, hangi takımlara gidecekleri de önümüzdeki günlerde belli olacak.

Diğer takımlarda da durum farklı değil. Her ekip kadrosunu güçlendirmek adına, yoğun transfer politikaları yürütüyor. Önümüzdeki günlerin transfer anlamında hararetli geçeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kalın sağlıcakla…