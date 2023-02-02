Piyasa değeri 2 milyon TL olan zirkonyum elementi ele geçirildi

- Reklam -

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen 78 kilo gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirildi. Olayla ilgili, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bir evde gümrük kaçağı zirkonyum elementi olduğu ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan, 78 kilo gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirdi. Olayla ilgili B.U. ve H.Ö. gözaltına alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -