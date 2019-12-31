– 2 bin yıllık bir geçmişi bulunan piyango eski Romalıların buluşuydu. Roma İmparatoru Birinci Augustus, eğlenceye düşkün olan yurttaşlarını düşünerek piyango çekilişi yaptırmaya başladı. İlk çekilişin ikramiyeleri arasında büyük arazilerin yanı sıra güzel köle kızlar da yer alıyordu.



-1963 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan İstanbullu talihlinin, kaybolmasını önlemek için biletini evinin kapısına yapıştırdığı anlaşıldı. Talihli kapıyı söküp Piyango İdaresi’ne götürdü.



Ancak görevliler ikramiyeyi ödemek için biletin arkasını da görmek zorunda olduklarını

söylediler. Uzun uğraşlardan sonra bilet sıcak suyla yumuşatılarak çıkarıldı.



– 1968 yılı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin Muğla’da satılan bir bilete isabet ettiği belirlendi.



Ne var ki bir ay geçmesine karşın kimse Piyango İdaresi’ne başvurmadı. Muğla Belediyesi’nin hoparlöründen sık sık anons yapılarak halk uyarıldı, yılbaşı için aldıkları biletleri dikkatle kontrol etmeleri istendi. Bu anonslar üzerine cebindeki bileti çıkaran Orman Bölge Şefi Mehmet Ali Yaşar zengin olduğunu anladı.



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Yukarıdaki notları Mete Tunçay’ın, “Türkiye’de Piyango Tarihi ve Milli Piyango İdaresi” kitabından yararlanarak naklettim.



Kitabın, beni en çok etkileyen bölümünü ise özetleyerek aktarayım:



Herkes nefesini tutmuş, Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişini izliyordu.



İzleyenler arasında Piyango Bayii Cemal de vardı.



Cemal, büyük ikramiyeyi kazanan biletin numarasını görünce yerinden fırladı, “Bu bileti ben

sattım” diye bağırdı.



Bağırmasıyla birlikte ortalık karıştı, salonda kim varsa hepsinin bakışları üstünde toplandı.



“Evet” diye devam etti Cemal, “Bu bileti ben sattım… Hem de Bakırköy’de yatan bir deliye sattım.”



Cemal önde, meraklılar ve gazeteciler arkada adeta koşarak Bakırköy Akıl Hastanesi’ne gittiler.



Gerçekten de büyük ikramiyeyi kazanan biletin sahibi Mehmet isimli bir hastaydı.

“Müjde” dediler, “Büyük ikramiye sana çıkmış…”



Mehmet boş bakışlarla baktı, “Bu saatte ikramiye istemem” dedi, “Uyuyacağım…”

Gazeteciler Mehmet’i uyutur mu?



İlk soru şuydu:



“Bu parayı ne yapacaksın”



Yanıt netti:



“Kartallara vereceğim…”



Gazeteciler şaşırmıştı:



“Canım kartallar parayı ne yapsın…”



Mehmet biraz düşündükten sonra konuştu:



“Tamam, kartallara vermem. Yastığımın altına koyarım. Yastık çok sert. Belki biraz yumuşatır…”



Gazetecilerin ısrarı üzerine Mehmet parayla ilgili diğer projelerini de açıkladı:



“Seyahate çıkarım, Amerika’ya giderim. Orada kırmızı derililer varmış. Onların çadırlarında

otururum. Ayrıca Ayşe isimli bir kız var… Onunla evlenirim. Ama o beni tanımıyor. Ben kendisini rüyamda gördüğüm için tanıyorum. Hem o peri olduğu için havada uçuyor, ben bir türlü ona yetişemiyorum. Şimdi parayla bir kanat yaptırıp uçarak onun yanına giderim…”



Mehmet yatağına doğru ilerlerken gazetecilere son olarak şunları söyledi:



“Ben bileti Bilal’le ortak almıştım. Ama o şimdi burada yok. Gelince kendisine de haber

veririm… Zaten bilet de onda.”



Araştırınca Bilal’in Akıl Hastanesi’nin eski hastası, yeni hasta bakıcısı olduğu anlaşıldı.



(Bu olayın 1939 yılında yaşandığını not etmekte de yarar var.)

