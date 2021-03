Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde ağızlıksız ve tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran 2 polis memuruna saldırtıp, yaralanmalarına neden olan, ardından da kaçan M.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira idari para cezası verilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, köpek ise Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’nde görevli polis memurları B.K. ve F.B., köpeğin sahibi M.E.’yi (25) uyararak köpeğini uzaklaştırmasını istedi. Ancak iddialara göre, M.E., köpeğe komut vererek polislere saldırtıp, olay yerinden kaçtı. Köpeğin polis memurlarına saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye, saniye görüntülendi.

10 BİN 434 LİRA İDARİ PARA CEZASI İLE HAPİS

Polis ekiplerince yakalanıp, etkisiz hale getirilen pitbull cinsi köpek Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Olay yerinden kaçan M.E. ise bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E.’ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ‘yasal ırklar’ maddesine aykırı olarak pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira idari para cezası kesildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları Salihli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

