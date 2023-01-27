Pınarbaşı yarış pisti kapılarını açmak için gün sayıyor

- Reklam -

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,(DHA) – İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan ve bir süre önce kapatılan kentin tek motor sporları yarış pisti, iki ay sonra 2023 yarış takvimine göre motor sporları şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Pınarbaşı Yarış Pisti’nin mart ayı sonunda motor sporları şampiyonalarına ev sahipliği yapacak şekilde açılmasının hedeflendiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Pınarbaşı’ndaki İzmir yarış pistini, kira süresinin dolması nedeniyle 23 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tahliye etti. İzmir’in tek motor sporları yarış pisti bu nedenle sessizliğe büründü. Pistin eksikliklerinin giderilmesinin ardından 2023 yılı yarış takvimine göre ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağı açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Özel İdare’den 2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Pınarbaşı Yarış Pisti’ndeki işletmecinin yasal bir şekilde tasfiyesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Bornova Pınarbaşı’ndaki motor sporları yarış pistinin 2023 yılı yarış takvimine hazır hale getirilmesi için çalışmalara başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile pistin 2023 yılı yarış takviminde kullanılması için görüşmeler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve federasyon yetkilileri önümüzdeki günlerde alanda inceleme yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanın eksiklikleri giderilecek. Tribünler, padok alanları, elektrik panoları, tuvaletlerin bakım ve onarımı, gerekli yenilemeler, boya badana yapılarak pist kullanıma hazır hale getirilecek” denildi.

Pınarbaşı Yarış Pisti’nin mart ayı sonunda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu 2023 yarış takvimine göre motor sporları şampiyonalarına ev sahipliği yapacak şekilde açılmasının hedeflendiği de belirtilen açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı Yarış Pisti’nden tüm İzmirlilerin yararlanabilmesi için burada sportif etkinlikler düzenleyecek. Otomobil ve motor sporlarının yanı sıra pistte maraton, koşu, bisiklet yarışları gibi organizasyonlar yapılacak. Tesiste kadın ve çocuklara yönelik sportif ve kültürel etkinlikler de yıl boyunca devam edecek.” (DHA)

GÖRUNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pistten görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)