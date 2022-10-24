Pınar Karşıyaka’ya İtalyan konuk

- Reklam -

İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonar Ligi B Grubu’ndaki üçüncü maçta Pınar Karşıyaka, yarın İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia’yı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak maç, yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezon aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak. Avrupa’da sezona AEK’yı evinde yine seyircisiz maçta 91-88 yenerek başlayan Karşıyaka, ardından Almanya’da Telekom Baskets Bonn’a 83-71 mağlup olmuştu.

Tüm takımların birer galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunan gruptaki diğer maçta yarın Telekom Baskets Bonn ile AEK karşılaşacak. Grupta liderliği elde ederek adını direkt son 16 takım arasına yazdırmak isteyen Kaf-Kaf’ta sakatlığı geçen Kuzminskas forma giyebilecek durumda. İzmir temsilcisi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk 3 maçını kazandıktan sonra evindeki son sınavda Tofaş’a yenilmişti.

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)