Pınar Karşıyaka’nın yıldızları zirvede

- Reklam -

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

BU sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nden erken elendikten sonra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 17 maçta 12 galibiyetle üçüncü sırada yer alıp zirve mücadelesine ortak olan Pınar Karşıyaka’nın yabancıları, ligde istatistik sıralamasında zirveye çıktı. Sezon başında takımın en önemli yıldızı olarak transfer edilen guard McCollum, ligde 3 kategoride ilk sıralarda yer aldı. Tecrübeli basketbolcu 17 maçta attığı 370 sayı ve maç başına 21.76 ortalamayla sayı kategorisinde hem genelde hem de ortalamada ilk sırada yer alıyor.

Daha önce Galatasaray’da Eurocup şampiyonluğu yaşarken MVP olan, bu sezon Gaziantep Basketbol’a 43 sayı atan McCollum, ligde verimlilik puanında toplamda 374’le birinci, genelde ise 20.82 ortalamayla ikinci durumda. McCollum, 3 sayı istatistiklerinde toplam 50 isabetle ikinci, genelde maç başına 2.9 isabetle üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılıların pivotu Delgado, 17 maçta 160 ribaundla toplamda lider, genelde 9.4 ribaundla ikinci basamakta. Takıma geç katılan kısa forvet Angola ise top çalma kategorisinde maç başına 2.2’yle lig genelindeki oyuncular arasında üçüncü durumda.

- Reklam -

FOTOĞRAFLI