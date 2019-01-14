Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka’nın yeni transferi Chris Evans, İzmir’e geldi.
Euroleague’de yer alan İspanyol temsilcisi Gran Canaria’dan aktarma edilen 2.03 boyundaki uzun forvet sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-kırmızılı ekip devre arası izninin sonrasında antrenmanlara bugün tekrar başlayacak. Ligde ilk devrenin son maçları oynanırken Bahçeşehir Koleji’nin İstanbul Büşükşehir Belediyespor’u yenip 7 galibiyete ulaşmasıyla haftayı erkek geçen 6 galibiyetteki Karşıyaka’nın Türkiye Kupası finallerine katılma talihi kalmadı.