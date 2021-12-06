Pınar Karşıyaka-Hapoel Jerusalem (FOTOĞRAFLAR)

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Berkay Kahvecioğlu, toplumsal farkındalık yaratmak için bir yıl önce ‘Sokağın Yüzleri’ projesini başlattı. 26 yaşındaki sanatçı, sokaklardan kağıt toplayan işçilerin çektikleri iki tekerlekli arabalarını, devasa çuvallarına çizdiği portreleriyle kişiselleştiriyor. Kentin arka sokaklarında her an karşınıza çıkacak “Sürülebilir Sergi” modelinin öncülüğünü yapıyor.