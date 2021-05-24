Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko (EK FOTOĞRAFLAR)

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Yok olan Ubıhça dili ve son temsilcisi Tevfik Esenç belgesel ile...
Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA)- UBIH dilini son konuşan insan Tevfik Esenç'in 1992 yılında ölümü üzerine Ubıhça dili dünyadan yok oldu. Tevfik Esenç'in...
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