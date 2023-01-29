Pınar Karşıyaka evinde doludizgin

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde dün taraftarının önünde Galatasaray’ı Nef’i 103-91 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu sezon evinde üst üste 6’ncı toplamda 7’nci galibiyetini elde etti. Yeşil-kırmızılı takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda ligde sadece 1 kez maç kaybetti. Tek yenilgisini Tofaş’tan alan Karşıyaka, iç sahada sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol, Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray Nef’i dize getirmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, geçen haftaki Manisa yenilgisinin ardından Galatasaray’ı 12 sayı farkla mağlup ederek gönül aldı.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray randevusunda salondaki güzel atmosfer eşliğinde iyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Çok mutlu olduklarını ifade eden Ufuk Sarıca, “Galatasaray, bu ligin iyi kadroya sahip takımlarından biri. Zaten bunu da maçta gösterdiler, bizi kovalamaktan hiç vazgeçmediler. Çok enerjik ve dirençliydik. Maçın büyük bölümünü doğru kararlarla oynadık. Bazen yanlış kararlar versek de hep skoru kontrolde tuttuk ve çok net bir galibiyet aldık. Maçı baştan sona önde götürmek kolay değildi. Böyle bir galibiyet almak anlamlı. Ligde üst sıralardayız, bunu devam ettirmek istiyoruz. İlk yarıda bu tip zor maçların hepsini deplasmanda oynadık. Bu gözden kaçmaması gereken bir detay. Aynı şekilde taraftarımızla beraber oynayıp önümüzdeki maçları kazanırsak ligin sonu çok farklı bir şekilde bitebilir” mesajı verdi.

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