Pınar Gültekin davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor (2)

PINAR’IN BABASI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı’nın (26) yargılanmasına devam edildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tanık Ceren Tunç’un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi.

Mahkeme başkanı, Epözdemir’e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin’in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, “Bu duruşma benim için bitmiştir” diyerek, salonu terk etti.

Tolga TAHÇI / MUĞLA, (DHA)

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