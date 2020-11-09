Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Pınar Gültekin’in devam eden duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek; dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve Pınar Gültekin’in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’ndan rapor alınmasına, Cemal Metin Avcı’nın panikatak sorunu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor istenmesine ve eksik evraklarının giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca 22 Aralık tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına ve Cemal Metin Avcı’nın bir sonraki duruşmaya SEGBİS ile katılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Güntekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bazı ara kararların kendileri açısından sürpriz olduğunu söyledi. Epözdemir, “Mahkeme, her iki sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığına dair raporun tanzim edilmesi istendi. Bu rapor, Avcı’nın anne ve babasının isteği doğrultusunda sürpriz bir ara karar olarak çıktı. Fiili ehliyeti tam. Hiçbir savunmasında işlediği fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılayamadığını söylemiyor. Planlı, programlı ve senkronize şekilde cinayeti ilmek ilmek işlemiş. Tamamen soğukkanlı. Hafta sonu da ailesiyle plaja eğlenmeye gidiyor. Tıpkı Cem Gariopğlu’nun cinayet işledikten sonra AVM’ye gidip, kahve içmesine benziyor. Akıl hastası olduğuna dair bir beyanı yokken mahkemenin bilirkişi raporu istemesini garipsedim. Bir sonraki celsede keşif icrasıyla birlikte bilirkişi raporunun gelmesi durumunda sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması ve keşif icrası sürpriz oldu. Anladığım kadarıyla mahkeme kovuşturmayı genişletecek. Sürecin başına dönüp, deliller etraflıca değerlendirilecek. Her şeye rağmen geleceğe dair umutlarımız var. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI – Hasan AKYILDIZ / İZMİR, (DHA)

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